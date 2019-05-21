Лукашенко недоволен решением вопросов с РФ по нефти и сельхозпродукции

Александр Лукашенко недоволен тем, как решаются вопросы с Россией по поставкам нефти в Беларусь и экспорту сельхозпродукции на российский рынок. Об этом белорусский лидер заявил 21 мая на совещании с экономическим блоком правительства.

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Александр Лукашенко отметил, что ситуация с экспортом и валовым внутренним продуктом является важным вопросом на повестке дня. Он отдельно поинтересовался состоянием дел в экономическом сотрудничестве с Россией и Евросоюзом, которые являются основными торговыми партнерами для Беларуси.

«Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», - добавил президент.

На совещании Лукашенко спросил членов правительства о проблемных вопросах в торгово-экономическом сотрудничестве с Россией. В частности, обсуждалась проблема «ядовитой» российской нефти. Глава государства рассказал о «героизме» премьер-министра в переговорах с российской стороной по этому вопросу.

«Вы мне больше не пишите эти доклады, - сказал он, обращаясь Сергею Румасу. - Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».

Также президента беспокоит вопрос поставок сельскохозяйственной продукции в Россию. Около 60 белорусских предприятий полностью или частично закрыты для поставок на российский рынок.

«Доработались до того, что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства», - заявил Лукашенко и поручил принять меры.