Лукашенко недоволен решением вопросов с РФ по нефти и сельхозпродукции

Александр Лукашенко недоволен тем, как решаются вопросы с Россией по поставкам нефти в Беларусь и экспорту сельхозпродукции на российский рынок. Об этом белорусский лидер заявил 21 мая на совещании с экономическим блоком правительства.
«Даже Европейский союз по экспорту сейчас опережает Российскую Федерацию», - добавил президент.
«Вы мне больше не пишите эти доклады, - сказал он, обращаясь Сергею Румасу. - Надо две строчки: чего вы добились положительного за последнее время. Зачем вы мне описываете весь свой героизм, с кем вы там встречались, с кем разговаривали, что обсуждали, как? Мне нужен результат».
«Доработались до того, что мы уже подписанные торговые балансы по сельхозпродукции не выполняем в связи с тем, что Россия не исполняет свои обязательства», - заявил Лукашенко и поручил принять меры.
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