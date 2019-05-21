Многодетные белорусы будут ждать квартиру от государства всего год

С 2021 год в Беларуси многодетные семьи будут получать жилье в течение года с момента постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. Об этом сообщила Ольга Верамей, начальник главного управления градостроительства, проектной, научно-технической и инновационной политики Минстройархитектуры.

Ольга Верамей отметила, что местные органы власти выделили достаточное количество земельных участков, которые могут предлагаться многодетным семьям. А с 2021 года многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, будут стоять в очереди на жилье не больше года.

«К 2021 году очередь будет формироваться так, чтобы в течение года с момента постановки на учет многодетные семьи могли направляться на строительство жилья», - пояснила она, пишет БелТА

Каждый год в Беларуси будут утверждаться планы-графики строительства жилых домов для многодетных. Кроме того, при формировании жилищной программы необходимо будет ежегодно вводить в эксплуатацию не менее 135 тыс. квадратных метров арендного жилья, в том числе за счет бюджета - не менее 90 тыс.