Летняя новинка: квас «Хатні» со вкусом мяты и черной смородины

ЗАО «Бобруйский бровар» выпустило первый сезонный продукт в линейке кваса «ХАТНІ». Летняя новинка со вкусом сока черной смородины и мятой уже появилась в магазинах Беларуси.

Квас «ХАТНІ З парэчкамi i мятай» представляет собой пастеризованный квас брожения, приготовленный по традиционной рецептуре на основе натуральных ингредиентов. Темный квас с сокосодержащей базой черной смородины и мятой обладает ярко выраженным ягодным вкусом и освежающим действием.

«Задача современного рынка – удивлять потребителя, идти в ногу со временем и совершенствовать продукт. Квас с черной смородиной и мятой – первая лимитированная серия в линейке бренда, мы сделали необычный для нашей компании продукт, но остались верны традициям квасоварения и сохранили натуральный вкус истинного напитка», — комментирует директор по маркетингу ЗАО «Бобруйский бровар» Светлана Волковец.

Новая линейка кваса «ХАТНІ З парэчкамi i мятай» будет доступна весь летний сезон в ПЭТ-упаковке объемом 0,9 и 1,4 л, рекомендуемая цена – 1,65 и 2,15 руб. соответственно. Температура хранения – от 0 до 22 градусов. Содержание алкоголя не более 1,2 %. Срок годности – 205 суток.

*Справка. Квас «ХАТНІ» – высококачественный хлебный квас 100 % натурального брожения. Производится с 2011 года. Линейка бренда представлена двумя основными продуктами: «ХАТНI Спраўны» — хлебный сорт светлого кваса с выраженным вкусом ржаного хлеба и «ХАТНI Цёмны» — темный хлебный квас с ярко выраженным хлебным вкусом с карамельными нотками. Продукт выпускается в ПЭТ-упаковке объемом 0,9, 1,4 и 1,9 л.