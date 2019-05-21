Лента RSS
Подписаться на ленту
21 мая 2019, вторник, 15:39
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,31
21. 05. 2019

Летняя новинка: квас «Хатні» со вкусом мяты и черной смородины

ЗАО «Бобруйский бровар» выпустило первый сезонный продукт в линейке кваса «ХАТНІ». Летняя новинка со вкусом сока черной смородины и мятой уже появилась в магазинах Беларуси.

Квас «ХАТНІ З парэчкамi i мятай» представляет собой пастеризованный квас брожения, приготовленный по традиционной рецептуре на основе натуральных ингредиентов. Темный квас с сокосодержащей базой черной смородины и мятой обладает ярко выраженным ягодным вкусом и освежающим действием.
 
«Задача современного рынка – удивлять потребителя, идти в ногу со временем и совершенствовать продукт. Квас с черной смородиной и мятой – первая лимитированная серия в линейке бренда, мы сделали необычный для нашей компании продукт, но остались верны традициям квасоварения и сохранили натуральный вкус истинного напитка», — комментирует директор по маркетингу ЗАО «Бобруйский бровар» Светлана Волковец.
 
Новая линейка кваса «ХАТНІ З парэчкамi i мятай» будет доступна весь летний сезон в ПЭТ-упаковке объемом 0,9 и 1,4 л, рекомендуемая цена – 1,65 и 2,15 руб. соответственно. Температура хранения – от 0 до 22 градусов. Содержание алкоголя не более 1,2 %. Срок годности – 205 суток.
 
*Справка. Квас «ХАТНІ» – высококачественный хлебный квас 100 % натурального брожения. Производится с 2011 года. Линейка бренда представлена двумя основными продуктами: «ХАТНI Спраўны» — хлебный сорт светлого кваса с выраженным вкусом ржаного хлеба и «ХАТНI Цёмны» — темный хлебный квас с ярко выраженным хлебным вкусом с карамельными нотками. Продукт выпускается в ПЭТ-упаковке объемом 0,9, 1,4 и 1,9 л.
 

Это Интересно
Бизнес новости
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

- Какая странная у вас шпага, сударь!

- Это арматура, сэр.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.