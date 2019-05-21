Гомельское дело о «спайсах» и вырезанных глазах легло в основу сюжета триллера

Белорусы снимают фильм, основанный на реальных событиях 2014 года.

Страшная трагедия, произошедшая в Гомеле после употребления «спайсов», подтолкнула белорусского режиссера и сценариста Владимира Зинкевича к работе над фильмом с социальной составляющей.

«Меня настолько шокировала эта история, которая произошла ни где-то там, а здесь, у нас, в Беларуси, что появилось непреодолимое желание создать наглядное пособие для тех, кто еще допускает мысль о том, чтобы попробовать наркотики», – комментирует Владимир Зинкевич, уже не в первый раз работающий над криминальным фильмом («Качели»).

Картина снимается очень натуралистично. Создатели кино обещают захватывающий сюжет, где герои оказываются разделенными на две группы: тех, кто покурил «спайс» и потерял человеческий облик, и тех, кто просто пытается выжить.

Над полнометражной картиной «Spice Boyz» трудится международная съемочная группа. Оператор фильма – Никита Пинигин, снимавший широко обсуждаемую в Беларуси картину «Гараш». За звук отвечают московские коллеги, на счету которых такие нашумевшие фильмы, как трилогия «Гоголь», триллер «Аванпост» и сериалы «Мажор», «Троцкий» и др.

Большую часть ключевых ролей фильма исполняют популярные российские актеры: Александр Головин («Сволочи», «Елки», «Кадеты»), Маргарита Аброськина («Толя-робот», «Документалист. Охотник за призраками», «Полицейский с Рублевки 3.2»), Анна Андрусенко («Закрытая школа», «Посольство», «Мажор»), Владимир Сычев («Физрук», «Бабло», «Мамы»), Алексей Маслодудов («Школа», «Жить», «Притяжение», «Елена»), Михаил Горевой («Шпионский мост», «Хантер киллер», «Папа, сдохни»), Владимир Аверьянов («Качели»).

В белорусский состав актеров вошли Люция Геращенко, Марина Поддубная, Руслан Чернецкий, Татьяна Давыденко, Андрей Олиференко, Сергей Власов, Игорь Шугалеев, одну из главных мужских ролей режиссер доверил молодому актеру из Светлогорска Александру Тарасову.

Съемки «Spice Boyz» продолжатся до конца мая. Работу над фильмом планируют закончить летом, после чего картину ждет массовый прокат и участие во многочисленных фестивалях.