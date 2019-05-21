Беларуси нужен еще месяц для подсчета ущерба от «грязной» нефти

Чтобы окончательно подсчитать сумму ущерба от поставок нефти ненадлежащего качества из России, Беларуси потребуется еще месяц. Об этом 21 мая сообщил премьер-министр Сергей Румас.

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Глава правительства отметил, что говорить о каких-то конкретных цифрах преждевременно, потому что белорусская сторона еще не посчитала весь ущерб. «Это длительный процесс, - продолжил он. - Для окончательного определения ущерба будет необходим еще один месяц».

В пятницу Сергей Румас планирует обсудить ситуация по поводу поставок некондиционной нефти с российским коллегой Дмитрием Медведевым. Вернувшийся из Москвы председатель концерна "Белнефтехим" сообщил, что дорожная карта, в которой содержится комплекс мер решению проблем с сырьем и компенсации Беларуси в связи с потерями, согласована с РФ

«И некоторые ее пункты уже выполняются обеими сторонами», - добавил Сергей Румас.

Ранее Телеграф сообщал, что проблемы с российской нефтью, поступающей в Беларусь по трубопроводу «Дружба», возникли во второй половине апреля. Выяснилось, что содержание хлорорганических соединений в сырье в десятки раз превышало норму. Белорусские НПЗ были вынуждены снизить обороты производства нефтепродуктов и приостановить импорт в соседние страны, а некоторое оборудование вышло из строя.

На прошлой неделе вице-премьер Игорь Ляшенко заявил , что Беларусь будет требовать от России возмещения компенсации за выход из строя оборудования на НПЗ, а также возмещение недополученной выручки от транзита нефти и экспорта сырья.