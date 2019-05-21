Служба собственной безопасности МВД разбирается в смерти могилевского гаишника

Делом о гибели сотрудника ГАИ Евгения Потаповича, которого в середине прошлой неделе нашли мертвым в лесополосе под Могилевом, занялась Служба собственной безопасности МВД - проводится служебное разбирательство. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Иван Подгурский.

Иван Подгурский в комментарии БелаПАН отметил, что в ходе служебного расследования будут сделаны конкретные выводы, при каких обстоятельствах и почему сотрудник милиции инсценировал свое убийство. Проверка продлится два месяца, но если будет необходимо, с санкции министра ее срок увеличат.

Отвечая на вопрос журналистов, имеются ли предположения, для чего Евгений Потапович пытался инсценировать убийство, замминистра отметил, что пока трудно сказать, зачем он это сделал. «Но в том, что произошло самоубийство, у меня сомнений нет. Мы проследили каждый его шаг — начиная от момента закупки в магазине лопаты, дров и жидкости для розжига», - заявил он.

Также сотрудники агентства решили уточнить, будет ли МВД извиняться перед цыганами, которых массово задерживали в Могилеве после смерти гаишника. Иван Подгруский сказал: «Может быть, и надо. Не знаю, будем ли».

Согласно версии следствия, 22-летний сотрудник ГАИ совершил суицид, но попытался имитировать убийство. Перед тем как застрелиться, он известил коллег, что трое неизвестных цыганской или кавказской наружности куда-то везут его на черной «Волге», а затем сжег штаны, надел на себя наручники и покончил с собой.