За шутку о бомбе в метро минчанина оштрафовали на 5100 рублей

Мужчина, который в пьяном состоянии сообщил о бомбе на станции метро «Малиновка» в Минске, получил крупный штраф – 500 базовых величин, что на сегодняшний день составляет 12 750 рублей. Однако в итоге фигуранту предстоит выплатить куда меньшую сумму – 200 базовых величин.

Приговор мужчине огласили сегодня в суде Московского района Минска. Его признали виновным в заведомо ложном сообщении об опасности (ч.1 ст.340 УК) и в качестве наказания назначили штраф в размере 500 базовых величин. Однако с учетом срока, отбытого осужденным под стражей, ему смягчили приговор до 200 базовых величин. Также минчанину предстоит пройти принудительное лечение от наркомании. Инцидент в метро произошел в середине февраля . Пьяный пассажир наотрез отказался покидать вагон поезда на станции «Малиновка» и заявил, что в его рюкзаке находится бомба. Также он утверждал, что взрывное устройство заложено и в самом метро. Во время проверки эта информация не подтвердилась. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby