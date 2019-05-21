Могилевчанин избил жену и пошел спать. Ночью женщина умерла

В Могилеве 33-летний местный житель избил свою супругу после совместного распития спиртных напитков и отправился спать. От полученных травм женщина умерла, сообщает областная милиция.

Мужчина, работающий аппаратчиком в одной из организаций Могилева, сообщил сотрудникам Ленинского РОВД, что его жена не просыпается. По его словам, утром он не стал будить супругу, думая, что она еще спит, и ушел на работу. Вернувшись вечером домой, он застал ее в той же позе и позвонил в милицию.

Оперативники увидели на лице женщины синяк под глазом и многочисленные ссадины на шее, лице, руках и ногах. Выяснилось, что мужчина умолчал, почему его жена не проснулась. Могилевчанин признался, что вечером они поссорились, и он четыре раза ударил женщину по голове. От полученных травм 45-летняя женщина умерла.

Мужчину задержали. В УВД отметили, что материалы дела переданы в Следственный комитет для принятия решения о возбуждении уголовного дела за умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, повлекшее по неосторожности смерть. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.