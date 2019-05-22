Собака укусила за голову годовалого мальчика в Полоцком районе

В одной из деревень Полоцкого района пострадал годовалый мальчик, и по данному факту Следственный комитет проводит проверку. Малыш играл дома с собакой, которую привел с собой знакомый семьи, как внезапно она укусила его за голову, сообщается в Telegram-канале СК.

Инцидент произошел в минувшие выходные, 18 мая. Предполагается, что годовалый мальчик играл с собакой и потянул ее за хвост – животное в ответ на причиненную боль укусило его за голову.

Родители сразу же вызвали скорую помощь и малыша госпитализировали. Сейчас он продолжает находиться в больнице. Медики говорят, что его здоровью ничего не угрожает.

В СК уточнили, что собака принадлежит знакомому семьи, который приехал в гости.