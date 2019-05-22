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22. 05. 2019

Учащиеся колледжа связали и избили парня в общежитии под Витебском

В Витебском районе шестеро учащихся колледжа в одном из общежитий связали скотчем и избили парня, снимая процесс издевательства на видео. Все хулиганы задержаны, сообщили в среду в МВД.

Инцидент произошел в апреле прошлого года. Оперативники наткнулись в социальных сетях на видео с кадрами издевательств над парнем и инициировали проверку, в ходе которой установили личности участников конфликта. 
 
Выяснилось, что в общежитии колледжа шестеро учащихся (2000 и 2001 г.р.) заклеили скотчем рот парню, связали его и вытащили в коридор, где таскали по полу и били по голове. После этого они опубликовали в интернете видео с издевательствами. В милиции отметили, что таким образом учащиеся хотели заработать авторитет и продемонстировать превосходство над другими.
 
Потерпевший решил умолчать о случившемся. Он признался, что не стал обращаться за помощью в милицию, поскольку боялся мести со стороны обидчиков. В отношении хулиганов возбудили уголовное дело по соответствующей статье УК - ч.2 ст.339. Им грозит до 6 лет колонии.
 

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