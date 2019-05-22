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22. 05. 2019

В апреле средняя зарплата в Беларуси составила 1074 рубля

Источник фото: Telegraf.by

В апреле средняя заработная плата в Беларуси составила 1074 рубля. Об этом 22 мая на заседании в правительстве, на котором рассматривались вопросы социально-экономического развития страны, сообщил премьер-министр Сергей Румас.

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Напомним, в марте средняя зарплата в Беларуси превысила рубеж в тысячу рублей, увеличившись на 79,3 рубля до 1056,9 рубля. В апреле она снова подросла и составила 1074 рубля. 
 
Сергей Румас отметил, что реальные доходы населения страны в первом квартале выросли на 7,3%, а реальная зарплата выросла на 7,8%, в числе у работников бюджетной сферы - на 6,8%. 
 
Особое внимание будет уделено организациям с низким уровнем оплаты труда. На некоторых предприятия средняя зарплата до сих пор не достигает и 400 рублей. «До конца первого полугодия в стране таких предприятий быть не должно», - заявил премьер-министр, пишет БелТА.
 
Также правительство установит жесткий контроль за организациями и предприятиями, которые допускают просрочку по выплате зарплаты. Румас предупредил, что их руководители будут незамедлительно привлекаться к ответственности. Еще одно неизменное требование правительства: рост зарплаты на предприятиях должен соответствовать росту производительности труда.

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