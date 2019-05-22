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22. 05. 2019

С 23 мая Минтранс вводит летние ограничения нагрузок на дорогах

С 23 мая в Беларуси начнут действовать летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах, которые позволяют избежать деформацию асфальтобетонного покрытия. Они вводятся по решению министерства транспорта и коммуникаций до 31 августа.

Летние ограничения нагрузок на республиканских дорогах в Беларуси будут действовать с 23 мая по 31 августа, сообщается на сайте Минтранса. В этот период максимально допустимая нагрузка на одиночную ось составит не более 6 тонн на республиканских дорогах с асфальтобетонным покрытием с 11 часов утра до 8 часов вечера включительно при температуре воздуха днем от 25 градусов и выше.
 
Ограничения не распространяются на платные автодороги и их участки. В их числе М1 Брест - Минск - граница России, М2 Минск - Национальный аэропорт Минск, М4 Минск - Могилев, М5 Минск - Гомель и другие. Кроме того, ограничения не распространяются на транспортные средства, осуществляющие перевозки пассажиров, животных, цветов, гуманитарной помощи, опасных грузов, зерна, молочных продуктов и др. С полным перечнем можно ознакомиться здесь.

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