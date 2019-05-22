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22. 05. 2019

Euronews выпустил еще один ролик о Минске к Европейским играм

Европейский телеканал Euronews, который является информационным партнером вторых Европейских игр, выпустил очередной ролик о Минске, в котором рассказывается о "центре притяжения творческой молодежи" - улице Октябрьской. Видео приурочено к проведению Евроигр в белорусской столице в июне этого года.

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В этом видео европейским зрителям показали улицу Октябрьскую, одно из самых необычных мест в Минске. Здесь представлены арт-галереи, творческие студии, бары, где любит тусоваться молодежь, а огромные граффити на Октябрьской стали достопримечательностью города.
 
«Благодаря Октябрьской город стал свободнее, начал лучше дышать: до этого молодежи чуть-чуть не хватало возможности самовыражения. Люди, которые приезжают сюда из других городов, ловят такой кайф, что, мне кажется, потом не хотят возвращаться к себе", - рассказывается в сюжете.
 
 
 
Ранее телеканал Euronews представил имиджевое видео о Минске ко вторым Европейским играм, а также снял сюжет о городе с Дарьей Домрачевой и «Мисс Беларусь» Марией Василевич.

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