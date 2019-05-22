Лукашенко и Путин пообщаются на саммите ЕАЭС в Казахстане

Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу во время саммита Евразийского экономического союза, который пройдет в столице Казахстана на следующей неделе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков.
Саммит ЕАЭС, на котором будут обсуждаться итоги пятилетней интеграции и дальнейшие перспективы союза, состоится в Нур-Султане 29 мая. Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин обязательно пообщается с Александром Лукашенко на полях саммита. Однако вопросы, которые они намерены обсудить, пока неизвестны.
«Контакты на полях будут обязательно. Вопросы заранее не известны», - цитирует слова Пескова РИА Новости
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