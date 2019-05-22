Пятиклассник попал под электровоз в Молодечненском районе

На железнодорожной станции «Уша» в Молодечненском районе электровоз сбил насмерть 11-летнего мальчика. Он переходил пути по пешеходному настилу и пропустил один поезд, но не заметил электровоз, который двигался по встречному пути.

Несчастный случай с ребенком произошел сегодня около восьми часов утра. Учащийся 5-го класса Красненской средней школы, житель деревни Кончаны, направлялся на уроки. Мальчик переходил железнодорожные пути по пешеходному настилу, установленному неподалеку от станции «Уша».

Он пропустил поезд, который ехал в сторону Молодечно, однако не заметил электровоз, который приближался по соседнему пути. Машинист начал тормозить, но сразу остановить разогнавшийся электровоз не удалось.