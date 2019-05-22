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22. 05. 2019

В Беларуси полностью сняли запрет на экспорт нефтепродуктов

В Беларуси полностью отменили ограничения по экспорту нефтепродуктов, которые были введены из-за поступления по трубопроводу «Дружба» некондиционной нефти из России. Об этом сообщил председатель «Белнефтехима» Андрей Рыбаков.

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Руководитель концерна отметил, что запрет на поставки в другие страны светлых нефтепродуктов белорусской переработки, введенный в апреле из-за проблем с поступающим сырьем, уже снят. «Есть только одно обязательство - это обеспечение внутреннего рынка в полном объеме», - цитирует Рыбакова БелТА.
 
По его словам, внутренний рынок республики полностью обеспечен качественным топливом. Экспорт нефтепродуктов осуществляется в автоматическом режиме.
 
Проблемы с российской нефтью начались 19 апреля. Выяснилось, что содержание хлорорганических соединений в сырье в десятки раз превышало норму. Белорусские НПЗ были вынуждены снизить обороты производства нефтепродуктов и приостановить импорт в соседние страны, а некоторое оборудование вышло из строя.
 
В Беларуси намерены требовать от России возмещения компенсации за понесенные убытки. Сумма ущерба подсчитывается.

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