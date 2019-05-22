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22. 05. 2019

На автобоях под Островцом зритель получил тяжелую травму

Фото: ostrovets.by

В минувшие выходные в деревне Трайги Островецкого района прошло шоу «Автобои на выживание». Не обошлось без происшествий: во время финального боя один из зрителей получил тяжелую травму ноги. Следователи проводят проверку по данному факту, о чем сообщили в региональном управлении СК.

По данным следствия, два автомобиля, которыми управляли 22-летний и 31-летний участники автобоев, столкнулись и один из них ударился в защитное бетонное заграждение, за которым находились зрители. Бетонный блок опрокинулся и травмировал 52-летнего мужчину. Ему понадобилась срочная медицинская помощь.
 
В тот же день в 19:20 из больницы в органы внутренних дел поступило сообщение о госпитализации мужчины с тяжелой травмой ноги. Следователи опрашивают организаторов массового мероприятия и очевидцев, изучают документацию и выясняют, почему потерпевший находился в опасной зоне.

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