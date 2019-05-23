Лента RSS
Подписаться на ленту
23 мая 2019, четверг, 13:29
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,32
23. 05. 2019

Беларусь хочет покупать нефть у Казахстана

Источник фото: Пресс-служба президента Беларуси

Александр Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры о поставках нефти в Беларусь. Об этом белорусский лидер заявил в четверг, 23 мая, встречаясь с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым.

смотрите также Россия не хочет забирать «грязную» нефть по белорусской цене
В Беларуси занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья и ведут переговоры по поставкам нефти из других источников. Александр Лукашенко отметил, что после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов белорусам станет легче покупать нефть.
 
Беларусь хочет покупать нефть у Казахстана и ведет соответствующие переговоры. Александр Лукашенко предложил активизировать работу в этом направлении и высказал мнение, что этот вопрос можно решить.
 
«Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», - добавил президент.
 
Также Александр Лукашенко предложил урегулировать баланс в торговле – этим займется межправительственная комиссия. По его словам, есть дисбаланс в торговле в сторону Беларуси, но в Казахстане должны знать, что у них есть масса товаров, которые очень нужны белорусам: «начиная от хлопка и заканчивая металлами». Товарооборот между странами практически достиг миллиарда долларов. «Потенциал огромен», - заключил глава государства.

Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.