Александр Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры о поставках нефти в Беларусь. Об этом белорусский лидер заявил в четверг, 23 мая, встречаясь с послом Казахстана Ермухаметом Ертысбаевым.

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В Беларуси занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья и ведут переговоры по поставкам нефти из других источников. Александр Лукашенко отметил, что после завершения модернизации нефтеперерабатывающих заводов белорусам станет легче покупать нефть.

Беларусь хочет покупать нефть у Казахстана и ведет соответствующие переговоры. Александр Лукашенко предложил активизировать работу в этом направлении и высказал мнение, что этот вопрос можно решить.

«Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана», - добавил президент.

Также Александр Лукашенко предложил урегулировать баланс в торговле – этим займется межправительственная комиссия. По его словам, есть дисбаланс в торговле в сторону Беларуси, но в Казахстане должны знать, что у них есть масса товаров, которые очень нужны белорусам: «начиная от хлопка и заканчивая металлами». Товарооборот между странами практически достиг миллиарда долларов. «Потенциал огромен», - заключил глава государства.