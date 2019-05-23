Минфин ждет седьмой транш от ЕФСР: все условия программы выполнены

Беларусь выполнила все условия программы с Евразийским фондом стабилизации и развития и рассчитывает на получение седьмого транша кредита. Об этом заявил министр финансов Максим Ермолович на заседании в правительстве.

Максим Ермолович отметил, что в Минфине рассчитывают на получение седьмого транша кредита ЕФСР, поскольку все условия программы полностью выполнены. В частности, в Беларуси провели довольно глубокую работу по структурным преобразованиям в экономике. Инфляция находится в рамках прогноза, макроэкономическая ситуация стабилизировалась. Исходя из этого можно сделать вывод, что меры, которые закладывались в программу, поддержанную кредитом ЕФСР, дали свой эффект. «Программа выполнена успешно», - уверен министр, пишет БелТА Шестой транш кредита ЕФСР поступил в Беларусь в октябре 2018 года. После этого власти республики стали ждать перечисления последнего, седьмого транша на 200 млн долларов. В ЕФСР ранее объяснили, почему затягивается его выделение Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby