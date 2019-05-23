Фитнес-клуб приглашает гомельчан на бесплатную интервальную тренировку

Бесплатно позаниматься в фитнес-клубе «Адреналин» гомельчане смогут 29 мая в 16:00 на «Открытой тренировке TEOS» - проекте, реализуемом компанией «Савушкин продукт».

Участников тренировки ожидает часовое занятие по интервальному фитнесу, который сегодня набирает большую популярность и тренеры все чаще рекомендуют его, отмечая эффективность не только в формировании красивого тела, но и в избавлении от лишних килограммов.

«Суть интервальной тренировки в последовательном выполнении упражнений с разным уровнем интенсивности. Такой тренинг позволяет увеличить эффективность и за счет этого сократить время занятия. Главная же особенность не столько в способности сжигать жировую ткань, сколько в дальнейшем эффекте, который продолжает избавлять вас от жира даже после того, как вы закончили занятие. Среди дополнительных плюсов – улучшаются функции контроля сахара в крови, снижается аппетит, и значительно возрастают показатели выносливости», – отметили в фитнес-клубе «Адреналин».

Для записи на тренировку достаточно пройти онлайн-регистрацию – приглашены будут первые 25 человек, подавших заявки. Занятие проведет фитнес-инструктор клуба «Адреналин» из Минска Анна Воробьева

На занятии можно будет пообщаться с тренером, получить ответы на вопросы по подбору правильного рациона, сделать фото на память и попробовать высокобелковый йогурт.

Бесплатные тренировки проекта «Открытая тренировка TEOS» по разным направлениям фитнеса с успехом прошли в Минске и Бресте, на очереди Пинск, Лунинец, Волковыск, Орша. Участие в ЗОЖ-проекте может принять любой, кому интересен спорт и правильное питание.

«Многие из нас ведут малоподвижный образ жизни, имеют неправильные пищевые привычки. Наша цель научить белорусов придерживаться ЗОЖ, правильно питаться. Мы даем шанс бесплатно открыть многообразие фитнес-направлений и выбрать свое. Кроме того, перед тренировкой мы много говорим о питании, помогаем формировать правильные пищевые привычки. И здесь хорошим примером выступает греческий йогурт TEOS, который может быть полезным перекусом, как после интенсивного фитнеса, так и в обычной жизни», – рассказали в ОАО «Савушкин продукт».

Годовой ЗОЖ-проект реализует компания «Савушкин продукт» и сеть фитнес-клубов «Адреналин», чтобы помочь всем желающим сформировать полезные привычки и укрепить свое здоровье.