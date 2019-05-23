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23. 05. 2019

В ближайшие дни в Беларуси ожидаются дожди и грозы

В ближайшие дни в Беларуси ожидаются дожди. В пятницу воздух прогреется до 27 градусов, а в выходные будет прохладнее – не выше 23-24 градусов.

По информации Белгидромета, завтра утром и днем в большинстве районов Беларуси пройдут короткие дожди, местами сильные дожди и грозы. Ветер слабый до умеренного, при грозах днем сильный порывистый. Ночью температура воздуха составит 9-15 градусов, днем будет от 19 до 27 градусов выше нуля.
 
В субботу, 25 мая, малоподвижный атмосферный фронт принесет осадки в Гомельской и Могилевской областях. В отдельных районах могут прогреметь грозы, ветер северного направления, днем с переходом на западное, порывистый. Ночью будет 10-15 градусов, в северо-западных районах похолодает до 8-9, днем воздух прогреется до 17-24 градусов.
 
В воскресенье, 26 мая, кратковременные дожди ожидаются днем местами, в основном в западных районах Беларуси. Возможны грозы. Вночные часы термометр покажет от 5 до 13 градусов, днем будет 15-23.

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