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23. 05. 2019

В Гомеле водитель Nissan врезался в столб: пассажир погиб

Источник фото: Следственный комитет

Сегодня утром на улице Огоренко в Гомеле водитель автомобиля Nissan не справился с управлением и врезался в столб. Мужчина, ехавший на переднем пассажирском сиденье, погиб на месте, сообщается в Telegram-канале Следственного комитета.

ДТП со смертельным исходом произошло в 10:50. 41-летний мужчина за рулем Nissan Pathfinder ехал в сторону улицы Свиридова, ка внезапно потерял управление, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой линии электропередач.
 
45-летний брат водителя, который ехал на переднем пассажирском сиденье, от полученных травм умер на месте. Водителя увезли с места происшествия в больницу.
 
Следственным управлением УСК по Гомельской области в отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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