Макей считает сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО плодотворным

Глава министерства иностранных дел Владимир Макей назвал сотрудничество Беларуси с ЮНЕСКО плодотворным. Сегодня в Национальной библиотеке в Минске под его председательством прошло торжественное заседание Национальной комиссии, посвященное 65-летию членства Беларуси в организации.

«Мы с удовлетворением отмечаем 65 лет плодотворного сотрудничества во имя благородных целей и констатируем, что с момента вступления в ЮНЕСКО наша страна остается верна идеалам организации», - заявил Владимир Макей.

В своем выступлении министр итоги 65-летнего сотрудничества Беларуси с ЮНЕСКО, обозначил цели и задачи взаимодействия с организацией на ближайшую перспективу. По его словам, наша страна активно участвует в большинстве крупных проектов и программ ЮНЕСКО, а в 2017 году была пятый раз избрана в Исполнительный совет организации.

«Это не только свидетельство авторитета страны на международной арене, но еще и верный знак высокой оценки заслуг нашего государства в области сохранения и развития национального потенциала в сферах образования, науки, культуры и информации», - уверен Владимир Макей.

В своей деятельности Национальная комиссия Беларуси по делам ЮНЕСКО уделяет большое внимание упрочению связей с национальными комиссиями по делам ЮНЕСКО других стран. Динамично развиваются контакты и совместные проекты с национальными комиссиями России, Польши, Литвы и других стран.