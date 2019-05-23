В Беларуси запущена интерактивная карта «Безопасный дом»

В ходе реализации инициативы «Дети в безопасности» для родителей была разработана специальная карта «Безопасный дом» . Теперь молодые папы и мамы, а также беременные женщины могут пройти комнату за комнатой и посмотреть, какие потенциально опасные зоны для малыша есть у них дома, и узнать, как их обезопасить. И по каждому изученному пространству подготовлен простой и эффективный game-тест, что позволит легко и быстро запомнить потенциально рискованные места. Аналогов сервису в нашей стране нет.

Современная жизнь поощряет нас жить в многоэтажных домах, иметь все больше гаджетов, окружать себя все большим количеством вещей, потому что это позволяет увеличивать уровень комфорта. Одновременно нашим детям приходится узнавать мир посредствам изучения все большего числа предметов, расти в квартирах на втором и выше этажах, гулять на улице, где огромный поток велосипедистов, скейтбордистов, мотоциклов и автомобилей. При этом взрослые перегружены информационными потоками. В результате, травматизм в быту среди детей до трех лет держится на высоком уровне. А ведь 60% таких случаев можно избежать!

Достаточно, во время беременности или имея ребенка в возрасте 0-3 лет, зайти на карту «Безопасный дом» и за 20-30 минут понять, что нужно сделать, чтобы предупредить удары, ушибы, падения, отравления, ожоги в домашних условиях. В 3D формате, двигая мышкой, можно просмотреть все уголки в коридоре, гостиной, детской, спальне, на кухне, в ванной комнате и во дворе и, нажав на предупреждающие значки в каждой из перечисленных локаций, прочитать краткую инструкцию с мерами предосторожности и способами решения проблемы, если она возникла.

А после, по желанию, за 15-25 минут пройти тест на проверку усвоения полученных знаний. Либо в обратном порядке. Так будет сразу видно, какие пробелы нужно восполнить. Как показала практика работы в ходе инициативы «Дети в безопасности», сколько бы у родителей уже не было детей, всегда есть новое, о чем даже и не слышали, ибо мир развивается слишком стремительно.

При нашем темпе жизни такой формат подачи и изучения материала по правилам создания неопасного пространства дома для маленьких деток дает возможность в максимально короткий срок узнать всю необходимую информацию. Учитывая, что средства безопасности несложно приобрести во многих детских интернет магазинах, то вопрос предупреждения травматизма ребенка в квартире решается за день.

Главное помнить, что ответственность за детей в руках их отцов и матерей.

Протестируйте карту сами и проверьте себя, ведь практически каждый из нас станет или уже является родителем. сами и проверьте себя, ведь практически каждый из нас станет или уже является родителем.

Интерактивная 3D карта «Безопасный дом» создана в рамках инициативы «Дети в безопасности», которая реализуется по проекту «Профилактика неинфекционных заболеваний, продвижение здорового образа жизни и поддержка модернизации системы здравоохранения в Республике Беларусь» («БЕЛМЕД»), финансируемого Европейским Союзом и реализуемого ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Республики Беларусь.