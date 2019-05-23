Борисовский консервный завод уличили в фиктивных сделках и недостачах

В 2016-2018 годах Борисовский консервный завод оформлял фиктивные сделки по продаже продукции, которая впоследствии возвращалась на предприятие. За три года сумма таких сделок превысила 570 тысяч рублей, сообщает Комитет государственного контроля.

Во время проверки деятельности Борисовского консервного завода сотрудники регионального Комитета госконтроля и финансовой милиции выявили ряд нарушений. Для создания видимости эффективной работы сотрудники предприятия в течение трех лет оформляли фиктивные сделки по реализации готовой продукции, которая затем возвращалась обратно. Сумма сделок составила более 570 тысяч рублей.

Проверяющие установили, что на заводе не продали своевременно более 40 тыс. банок консервной продукции, в результате чего срок годности товара истек. Размер ущерба превысил 47 тысяч рублей. В ходе проверки выявили и недостачу продукции на сумму 182 тыс. рублей и активов на 1287 тыс. рублей, а также нарушения законодательства о закупках, порядка учета черных и цветных металлов, природоохранного и земельного законодательства.