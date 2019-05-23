Глава Администрации президента извинилась перед цыганами в Могилеве

В четверг руководитель Администрации президента Наталья Кочанова по поручению Александра Лукашенко побывала в Могилеве, где встретилась с представителями цыганской диаспоры. Она принесла им извинения за недавние события, связанные с расследованием дела о смерти сотрудника ГАИ.

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Наталья Кочанова отправилась в Могилев по поручению президента для обстоятельного разговора. Поводом для этого стали жалобы на нарушения при проведении проверки по факту гибели инспектора ДПС Евгения Потаповича, которые были озвучены в СМИ.

Глава Администрации президента принесла извинения представителям местной диаспоры, если в ходе расследования действительно были факты некорректных действий со стороны сотрудников правоохранительных органов. Она пообещала собравшимся, что по всем жалобам и обращениям будут проведены разбирательства, пишет БелТА

Известно, что представителей МВД на встрече с цыганской диаспорой не было. Ранее глава этого ведомства Игорь Шуневич заявил, что не намерен просить прощения за массовые задержания цыган, которые произошли после самоубийства сотрудника ГАИ. «У министра нет ни повода, ни оснований просить прощения у цыган», - сказал он.