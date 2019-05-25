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25. 05. 2019

«Стал Венецией». Новополоцк ушел под воду после ливня

Последствия непогоды в Новополоцке 24 мая

После вчерашнего ливня Полоцк превратился в Венецию. По крайней мере, так шутят местные жители. Одни интересовались в социальных сетях, как проехать по той или иной улице без погружения в воду, другие шутили, мол, можно сэкономить на отдыхе у моря, а третьи завидовали жителям Полоцка, где обошлось без осадков.

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Ливневки в Новополоцке не справлялись с тем количеством осадков, выпавшим во второй половине дня 24 мая. Непогода привела к проблема с передвижением по городу. Например, площадь Строителей превратилась в настоящее море: уровень воды был настолько высокий, что бордюры попросту скрылись из виду, а некоторые автомобилисты, рискнувшие преодолеть водную преграду, буквально «плавали».
 
Жители Новополоцка активно делились фото и видео последствий потопа в интернете.
 
 
 
Фото: Кристинка Заборская
 
 
Фото: t.me/gorod214by
 
 
 
 
Фото: t.me/gorod214by
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

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