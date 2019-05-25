«Стал Венецией». Новополоцк ушел под воду после ливня

После вчерашнего ливня Полоцк превратился в Венецию. По крайней мере, так шутят местные жители. Одни интересовались в социальных сетях, как проехать по той или иной улице без погружения в воду, другие шутили, мол, можно сэкономить на отдыхе у моря, а третьи завидовали жителям Полоцка, где обошлось без осадков.
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