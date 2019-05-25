В центре Минска уберут кондиционеры, которые «уродуют вид»

С фасадов жилых домов и зданий в Центральном районе Минска уберут кондиционеры и спутниковые антенны, которые были размещены незаконно и уродуют облик города. Работы по их демонтажу начнутся на следующей неделе, сообщил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

Чиновник уточнил, что сносу подлежат кондиционеры и спутниковые антенны, которые были установлены на фасадах зданий центральных улиц незаконно. По его словам, это ржавые приборы, уродующие облик города. С начала весны минчане уже сняли более 100 кондиционеров, и предполагается, что еще столько же придется снимать в принудительном порядке.

Александр Дорохович сообщил в комментарии агентству «Минск-Новости» , что горожане могут ознакомиться со списком улиц, где устанавливать кондиционеры на фасадах запрещено, на сайте администрации Центрального района. На следующей неделе работники жилищных организаций начнут демонтировать оборудование у тех, кто не убрал его самостоятельно. После этого людям выставят счет за эти работы.

В качестве альтернативы людям предлагали перенести кондиционеры на крыши или в слуховые окна в подвалы, а организациям рассказывали о возможности задекорировать кондиционеры. Чиновники объясняют данную меру тем, что центр города должен выглядеть эстетично.