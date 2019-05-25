Лента RSS
Подписаться на ленту
25 мая 2019, суббота, 11:08
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
25. 05. 2019

В центре Минска уберут кондиционеры, которые «уродуют вид»

С фасадов жилых домов и зданий в Центральном районе Минска уберут кондиционеры и спутниковые антенны, которые были размещены незаконно и уродуют облик города. Работы по их демонтажу начнутся на следующей неделе, сообщил зампред Мингорисполкома Александр Дорохович.

Чиновник уточнил, что сносу подлежат кондиционеры и спутниковые антенны, которые были установлены на фасадах зданий центральных улиц незаконно. По его словам, это ржавые приборы, уродующие облик города. С начала весны минчане уже сняли более 100 кондиционеров, и предполагается, что еще столько же придется снимать в принудительном порядке.
 
Александр Дорохович сообщил в комментарии агентству «Минск-Новости», что горожане могут ознакомиться со списком улиц, где устанавливать кондиционеры на фасадах запрещено, на сайте администрации Центрального района. На следующей неделе работники жилищных организаций начнут демонтировать оборудование у тех, кто не убрал его самостоятельно. После этого людям выставят счет за эти работы.
 
В качестве альтернативы людям предлагали перенести кондиционеры на крыши или в слуховые окна в подвалы, а организациям рассказывали о возможности задекорировать кондиционеры. Чиновники объясняют данную меру тем, что центр города должен выглядеть эстетично.

Это Интересно
Беларусь
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.