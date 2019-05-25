Победителями «Голос. Дети» стали все финалисты вместе с дочерью Алсу

«Первый канал» назвал новых победителей шоу «Голос. Дети» после скандала с дочерью певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллы, которая стала финалисткой шестого сезона благодаря вмешательству в результаты зрительского голосования.

После того как факт нарутки голосов во время финала шоу «Голос. Дети» в пользу Микеллы Абрамовой подтвердился, руководство «Первого канала» аннулировало результаты голосования.

Накануне телеканал показал специальный выпуск проекта, в ходе которого генеральный директор Константин Эрнст наградил всех 9 финалистов шоу. Каждому из них достался денежный приз в размере 1 млн российских рублей.

Таким образом, дочь Алсу вновь назвали победительницей конкурса «Голос. Дети», но уже вместе со всеми остальными финалистами. Сама Микелла и ее наставница Светлана Лобода не стали участвовать в спецвыпуске.

Фото: instagram.com/voice1tv