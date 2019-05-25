Лента RSS
Подписаться на ленту
25 мая 2019, суббота, 12:36
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
25. 05. 2019

Победителями «Голос. Дети» стали все финалисты вместе с дочерью Алсу

Фото: instagram.com/alsou_a

«Первый канал» назвал новых победителей шоу «Голос. Дети» после скандала с дочерью певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микеллы, которая стала финалисткой шестого сезона благодаря вмешательству в результаты зрительского голосования.

После того как факт нарутки голосов во время финала шоу «Голос. Дети» в пользу Микеллы Абрамовой подтвердился, руководство «Первого канала» аннулировало результаты голосования.
 
Накануне телеканал показал специальный выпуск проекта, в ходе которого генеральный директор Константин Эрнст наградил всех 9 финалистов шоу. Каждому из них достался денежный приз в размере 1 млн российских рублей.
 
Таким образом, дочь Алсу вновь назвали победительницей конкурса «Голос. Дети», но уже вместе со всеми остальными финалистами. Сама Микелла и ее наставница Светлана Лобода не стали участвовать в спецвыпуске.
 
 
Фото: instagram.com/voice1tv  

Это Интересно
Шоу-бизнес
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.