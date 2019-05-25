Румас заявил о готовности России выплатить компенсацию за грязную нефть

Россия готова решать вопросы по поводу возмещения Беларуси ущерба в связи с поставкой некачественной нефти, сообщил премьер-министр Сергей Румас, который накануне встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

смотрите также Россия не хочет забирать «грязную» нефть по белорусской цене После переговоров стороны подписали протокол, один из пунктов которого касается компенсации, пишет БелТА . Однако нужно время, чтобы оценить ущерб, который некондиционная нефть нанесла оборудованию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Когда в Беларуси закончат подсчитывать размер понесенных убытков, информацию сразу же передадут в Россию. «Российская сторона готова решать вопросы компенсации», - заявил Сергей Румас Также стало известно, что на следующей неделе в Беларуси начнут вытеснять загрязненную нефть из нефтепровода «Дружба» обратно в сторону России. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby