Лента RSS
Подписаться на ленту
25 мая 2019, суббота, 12:27
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
25. 05. 2019

Румас заявил о готовности России выплатить компенсацию за грязную нефть

Россия готова решать вопросы по поводу возмещения Беларуси ущерба в связи с поставкой некачественной нефти, сообщил премьер-министр Сергей Румас, который накануне встретился с российским коллегой Дмитрием Медведевым.

смотрите также Россия не хочет забирать «грязную» нефть по белорусской цене
После переговоров стороны подписали протокол, один из пунктов которого касается компенсации, пишет БелТА. Однако нужно время, чтобы оценить ущерб, который некондиционная нефть нанесла оборудованию на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. Когда в Беларуси закончат подсчитывать размер понесенных убытков, информацию сразу же передадут в Россию.
 
«Российская сторона готова решать вопросы компенсации», - заявил Сергей Румас
 
Также стало известно, что на следующей неделе в Беларуси начнут вытеснять загрязненную нефть из нефтепровода «Дружба» обратно в сторону России.

Это Интересно
Экономика
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.