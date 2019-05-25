Риелторам запретят одновременно представлять интересы продавца и покупателя

Министерство юстиции подготовило и вынесло на общественное обсуждение о внесении изменений в деятельность риелторских организаций. Оно проходит на правовом форуме Беларуси. Также предлагается обсудить внесение изменение в формирование тарифов на услуги риелторов и порядка их оплаты.

Как отмечается на сайте Минюста, вынесенные на общественное обсуждение документы направлены на решение проблем в сфере риелторской деятельности, установление дополнительных механизмов и инструментов для надлежащего качества оказания риелторских услуг и внесение изменений в их ценовую политику, а также совершенствование системы и порядка оплаты услуг риелторов.

Риелторам запретят представлять интересы и продавца, и покупателя по одной и той же сделке, а также разрешат самостоятельно утверждать тарифы на свои услуги, но в пределах установленных государством нормативов. Агентства будут вправе предоставлять клиентам скидки, рассчитывая их размер самостоятельно.

Также сделаны послабления для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для них размер оплаты риелторских услуг не может превышать 50% предельных максимальных тарифов.

Еще одна норма предполагает, что риелторы не смогут брать деньги у клиентов за подбор съемного жилья до заселения – оплата будет происходить по факту.

Общественное обсуждение нововведений проходит на правовом форуме Беларуси . Оно продлится до 3 июня.