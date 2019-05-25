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25. 05. 2019

Риелторам запретят одновременно представлять интересы продавца и покупателя

Министерство юстиции подготовило и вынесло на общественное обсуждение о внесении изменений в деятельность риелторских организаций. Оно проходит на правовом форуме Беларуси. Также предлагается обсудить внесение изменение в формирование тарифов на услуги риелторов и порядка их оплаты.

Как отмечается на сайте Минюста, вынесенные на общественное обсуждение документы направлены на решение проблем в сфере риелторской деятельности, установление дополнительных механизмов и инструментов для надлежащего качества оказания риелторских услуг и внесение изменений в их ценовую политику, а также совершенствование системы и порядка оплаты услуг риелторов.
 
Риелторам запретят представлять интересы и продавца, и покупателя по одной и той же сделке, а также разрешат самостоятельно утверждать тарифы на свои услуги, но в пределах установленных государством нормативов. Агентства будут вправе предоставлять клиентам скидки, рассчитывая их размер самостоятельно. 
 
Также сделаны послабления для многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Для них размер оплаты риелторских услуг не может превышать 50% предельных максимальных тарифов.
 
Еще одна норма предполагает, что риелторы не смогут брать деньги у клиентов за подбор съемного жилья до заселения – оплата будет происходить по факту.
 
Общественное обсуждение нововведений проходит на правовом форуме Беларуси. Оно продлится до 3 июня. 

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