26 мая в Могилеве пройдет монстрация

Власти Могилева разрешили провести монстрацию – массовую акцию с плакатами и лозунгами, которые участники используют как средство самовыражения и коммуникации с окружающими. Акция в форме пикета пройдет в городе во второй половине дня 26 мая.
«У нас нет денег на милицию для сотен людей, потому решили провести малым, но удалым составом. Кроме того, мы выбрали формат пикета, а не демонстрации. Связано это с тем, что лучше час постоять с плакатами, чем за 10 минут пройти ту стометровку от ритуального агентства, которую власти обозначили как единственно разрешенную для шествий», - пояснил один из организаторов Александр Бураков.
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