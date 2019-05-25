26 мая в Могилеве пройдет монстрация

Власти Могилева разрешили провести монстрацию – массовую акцию с плакатами и лозунгами, которые участники используют как средство самовыражения и коммуникации с окружающими. Акция в форме пикета пройдет в городе во второй половине дня 26 мая.

Правозащитный центр «Весна» сообщает, что это будет первое за 7 лет разрешенное массовое мероприятие в Могилеве гражданского или политического характера. В других государствах монстрация обычно проходит в форме шествия. Десятки и сотни людей собираются вместе, чтобы пройти по улицам города с необычными плакатами и транспарантами.

В Могилеве монстрация пройдет в виде пикета 26 мая на стадионе на улице Челюскинцев. Она состоится с 17:00 до 18:00. Принимать участие в мероприятии будет до 10 человек. Сейчас они собирают идеи с лозунгами, которые будут продемонстрированы на плакатах во время пикета.

«У нас нет денег на милицию для сотен людей, потому решили провести малым, но удалым составом. Кроме того, мы выбрали формат пикета, а не демонстрации. Связано это с тем, что лучше час постоять с плакатами, чем за 10 минут пройти ту стометровку от ритуального агентства, которую власти обозначили как единственно разрешенную для шествий», - пояснил один из организаторов Александр Бураков.