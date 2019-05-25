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25. 05. 2019

БЖД пустит дополнительный поезд из Бреста в Варшаву на время Евроигр

Белорусская железная дорога по согласованию с польскими коллегами пустит дополнительный поезд из Бреста в Варшаву во время проведения II Европейских игр. Об этом сообщили в пресс-центре БЖД.

Поезд международных линий №137/136 Брест-Варшава будет курсировать по средам, пятницам и воскресеньям с 16 июня по 14 июля, за исключением 30 июня. Он будет отправляться из Бреста в 5:10 и прибывать в Варшаву в 7:55. В обратном направлении поезд покинет станцию Варшава-Центральная в 16:05 и прибудет в Брест-Центральный в 21:06.
 
Расписание было составлено с учетом возможности пересадки на поезда, курсирующие в другие белорусские города, уточнили в БЖД. Пассажиры уже могут приобрести билеты на этот поезд.

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