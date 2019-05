SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая SpaceX Илона Маска, вывела на орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, предназначенные для создания глобального доступа к высокопроизводительному интернету. При этом было подтверждено успешное развертывание космических аппаратов, сообщается на странице компании в Twitter

Запуск Falcon 9 состоялся в пятницу, 24 мая, в 05:30 мск на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Первая многоразовая ступень ракеты осуществила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You у восточного побережья Атлантического океана. Вес всего груза составил 18,5 тонны, что является рекордным для ракет SpaceX.

Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.

