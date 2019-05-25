Лента RSS
Подписаться на ленту
25 мая 2019, суббота, 14:04
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,08
  • € 2,33
25. 05. 2019

SpaceX вывела на орбиту 60 спутников для глобального интернета

Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая SpaceX Илона Маска, вывела на орбиту 60 спутников в рамках миссии Starlink, предназначенные для создания глобального доступа к высокопроизводительному интернету. При этом было подтверждено успешное развертывание космических аппаратов, сообщается на странице компании в Twitter.
 
Запуск Falcon 9 состоялся в пятницу, 24 мая, в 05:30 мск на мысе Канаверал (штат Флорида, США). Первая многоразовая ступень ракеты осуществила посадку на плавучую платформу Of Course I Still Love You у восточного побережья Атлантического океана. Вес всего груза составил 18,5 тонны, что является рекордным для ракет SpaceX.
 
Программа обеспечения глобального доступа к интернету Starlink, анонсированная SpaceX в январе 2015 года, предполагает запуск на орбиту высотой 1110-1325 километров 4425 аппаратов, а на высоту 335-346 километров — 7518 аппаратов. Масса каждого спутника — 386 килограммов. Заявляемая пропускная способность канала связи составит один гигабит в секунду на одного пользователя.
 

Источник: Lenta.ru

Это Интересно
Жизнь
Анекдот все анекдоты

Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

Где вы проведете это лето?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.