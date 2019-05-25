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25. 05. 2019

Белорус выиграл серебро на первом этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

Олег Юреня. Фото: canoephotography.com

Белорусский спортсмен Олег Юреня стал серебряным призером первого этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Он преодолел на байдарке дистанцию в 1000 метров за 3 минуты 28,296 секунды.

Золотая награда досталась португальцу Фернандо Пименту, который опередил белоруса на 1 секунду. Его результат - 3 минуты 27,544 секунды. На третьем месте оказался чешский атлет Йозеф Достал, которому на преодоление дистанции понадобилось 3 минуты 30,988 секунды.
 
В заезде каноэ на 200 метров победил грузин Заза Надирадзе (39,191 сек.). На втором месте оказался представитель Казахстана Тимур Хайдаров (39,743 сек.), на третьем - белорус Артем Козырь (39,819 сек.).

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