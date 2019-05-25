Белорус выиграл серебро на первом этапе КМ по гребле на байдарках и каноэ

Белорусский спортсмен Олег Юреня стал серебряным призером первого этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Польше. Он преодолел на байдарке дистанцию в 1000 метров за 3 минуты 28,296 секунды.

Золотая награда досталась португальцу Фернандо Пименту, который опередил белоруса на 1 секунду. Его результат - 3 минуты 27,544 секунды. На третьем месте оказался чешский атлет Йозеф Достал, которому на преодоление дистанции понадобилось 3 минуты 30,988 секунды. В заезде каноэ на 200 метров победил грузин Заза Надирадзе (39,191 сек.). На втором месте оказался представитель Казахстана Тимур Хайдаров (39,743 сек.), на третьем - белорус Артем Козырь (39,819 сек.). Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby