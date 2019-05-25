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25. 05. 2019

26 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание топлива

26 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание автомобильного топлива. Розничные цены на автозаправочных станциях поднимут на 1 копейку, сообщает в субботу концерн «Белнефтехим».

С 26 мая литр бензина АИ-92-К5-Евро будет стоить 1 рубль 57 копеек, АИ-95-К5-Евро – 1 рубль 68 копеек, АИ-98-К5-Евро – 1 рубль 89 копеек. Стоимость дизельного топлива также увеличится на 1 копейку и составит 1 рубль 68 копеек за литр.
 
В «Белнефтехиме» отметили, что с 1 января по 23 мая стоимость российской нефти, которую закупает Беларусь, выросла на 18,6%, а розничные цены на топливо при этом увеличились только на 8,45%.

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