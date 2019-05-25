26 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание топлива

26 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание автомобильного топлива. Розничные цены на автозаправочных станциях поднимут на 1 копейку, сообщает в субботу концерн «Белнефтехим».
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26 мая в Беларуси произойдет очередное подорожание автомобильного топлива. Розничные цены на автозаправочных станциях поднимут на 1 копейку, сообщает в субботу концерн «Белнефтехим».
Мы с женой решили быть чайлдфри. Наши дети довольно тяжело восприняли эту новость.