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01. 06. 2019

Начало лета в Беларуси будет теплым

1 июня погоду Беларуси в основном будет определять малоактивный фронтальный раздел, смещающийся с Балтики на фоне повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Днем местами по стране кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северо-западный, западный, слабый до умеренного, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная в середине дня +20..+26°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

По данным Белгидромета, 2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося на восток страны. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+26°С, по югу до +28°С.

3 июня Беларусь окажется под влиянием антициклона с центром над Смоленской областью. Без осадков. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по югу до +14°С, максимальная днем +20..+27°С.

 

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