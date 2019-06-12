Начало лета в Беларуси будет теплым

По данным Белгидромета, 2 июня скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося на восток страны. Ожидается переменная облачность. В отдельных районах кратковременные дожди. Ночью и утром слабый туман. Ветер западный, северо-западный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +9..+15°С, максимальная днем +19..+26°С, по югу до +28°С.

3 июня Беларусь окажется под влиянием антициклона с центром над Смоленской областью. Без осадков. Ночью и утром по югу слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный, умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, по югу до +14°С, максимальная днем +20..+27°С.