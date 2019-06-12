На пожаре в Логойском районе погиб человек

Вечером 31 мая на пожаре в жилом доме в деревне Знаменка Логойского района погиб мужчина. Об этом сообщили в Минском областном управлении министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

В Борисовском районе на пожаре пострадал житель деревни Гливин, который получил ожоги первой-второй степени (10% тела). В Слуцке в результате возгорания в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома мужчина получил ожоги 1-4 степени (70% тела). Оба госпитализированы. Причины пожаров устанавливаются. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby