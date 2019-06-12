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19. 06. 2019

В Беларуси в ближайшие дни будет жарко

Жара в Беларуси Источник фото: TUT.by

19 июня Беларусь будет находиться под защитой антициклон. Ожидается малооблачная, без осадков погода. Ветер слабый. Температура воздуха максимальная в середине дня +24..+30°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

По данным Белгидромета, 20 июня восточная половина республики останется под влиянием антициклона, уходящего на Россию, на западную половину страны начнет перемещаться система атмосферных фронтов со стороны Карпат. Ночью в западных, а днем и в центральных районах страны пройдут кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Ветер юго-восточный, южный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +12..+18°С, по юго-западу до +20°С, максимальная днем +22..+29°С, местами, в основном по юго-востоку республики, +30..+33°С.

21 июня погоду будут определять атмосферные фронты и теплые воздушные массы. Ночью местами, утром и днем на большей части территории ожидаются кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южный, юго-восточный, днем с переходом на западный, умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +15..+20°С, максимальная днем +22.. +29°С, местами, в основном по юго-востоку страны, +30..+33°С.

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