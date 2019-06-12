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19. 06. 2019

За коррупцию задержан председатель Солигорского райисполкома

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.3 ст.426 (превышение служебных полномочий) в отношении председателя Солигорского райисполкома Олега Поскробко. 17 июня его задержали по подозрению в совершении коррупционного преступления.

Преступление было совершено во время работы подозреваемого в предыдущей должности, сообщили в СК.

Олег Поскробко возглавил Солигорский райисполком в 2017 году. До этого он с 2015 года работал первым замминистра ЖКХ Беларуси, а перед тем возглавлял администрации Центрального и Фрунзенского районов Минска.

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Коррупция
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