БГУ улучшил свои позиции в мировом рейтинге университетов

Белорусский государственный университет улучшил свои позиции в рейтинге лучших университетов мира по версии британской компании Quacquarelli Symonds (QS). БГУ удалось подняться на три позиции и занять 351-е место.
Также в рейтинг, включающий около 1000 лучших мировых вузов, вошел БНТУ, расположившийся в диапазоне 801−1000.
Первую пятерку рейтинга возглавили Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет, Гарвардский университет, Оксфордский университет и Калифорнийский технологический институт.
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