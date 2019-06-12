21 июня Румас и Медведев обсудят интеграцию

21 июня в Минске премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет переговоры с главой правительства Беларуси Сергеем Румасом. Они обсудят вопросы двухстороннего торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве.
Также премьеры рассмотрят перспективы наращивания интеграции, сообщили в правительстве РФ.
Дмитрий Медведев также посетит церемонию открытия Европейских игр.
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