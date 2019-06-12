Яндекс опубликовал новые панорамы Минска

Яндекс масштабно обновил панорамы Минска: на maps.yandex.by появились свежие фотографии почти всех столичных улиц. Зона покрытия панорам в окрестностях города расширилась и охватила новые посёлки за пределами МКАД — Мачулищи, Колодище, Замосточье.*

На панорамах появились новые здания, построенные в последние несколько лет, — например, здание Верховного Суда на Орловской улице, многофункциональный комплекс «Шантер Хилл» на проспекте Победителей и гостиница «Mercure» в центре города. В объективы панорамомобиля попали Комсомольская и Революционная улицы, которые стали пешеходными после реконструкции в 2018 году.

К Европейским играм в городе восстановили и построили крупные спортивные объекты. Так, на панорамах можно увидеть обновлённый стадион «Динамо» — он теперь другого цвета — и новое современное здание Центра олимпийской подготовки по художественной гимнастике. Вдоль берега канала Вилейско-Минской водной системы монтируют трибуны — там разместятся зрители состязаний по гребному спорту.

Чтобы переснять город, панорамомобиль проехал в общей сложности около 2000 километров. Это самое масштабное обновление панорам столицы Беларуси с момента их появления в 2010 году.

*панорамы этих населенных пунктов появятся в сервисе в ближайшие дни.