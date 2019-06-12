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20. 06. 2019

В Лельчицком районе двухсотлетний дуб признали ботаническим памятником

Лельчицкий райисполком своим решением от 10 июня №508, которое официально опубликовано 20 июня, объявил вековой дуб в деревне Краснобережье ботаническим памятником природы местного значения.

Документом установлены границы, площадь, состав земель, режим охраны и использования ботанического памятника. Управление им будет осуществлять Ударненский сельисполком.

Как сообщает «СЖ Лельчицы», дуб черешчатый, произрастающий в деревне Краснобережье, сохранился с начала XIX века и достиг выдающихся биометрических параметров. Это один из старейших представителей, сохранившихся в Гомельской области. Он обеспечивает сохранность генофонда биологического разнообразия отдельной местности, представляет ботаническую, научную, эстетическую, историко-культурную ценность и имеет эколого-просветительское значение.

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