Белорус создал логотип Европейских игр из пластиковых крышек

Житель агрогородка Крулевщина Докшицкого района Александр Демидович сложил из 5187 пластиковых крышек яркий логотип II Европейских игр. На это у него ушло около двух недель. Поделку размерами 1,7 на 2,8 метра он создавал вместе с дочерьми. Элементы мозаики Демидовичи начали собирать еще в 2018 году.

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Сначала панно украшало придомовую территорию, а сейчас оно находится на обочине дороги Минск – Витебск возле АЗС №18 в Бегомле, сообщают «Витебские вести».

Александр Демидович намерен продолжить создание красочных рисунков, которые будут посвящены футболу или легкой атлетике.