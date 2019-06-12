Борисовчанин продавал билеты на фейковый фестиваль

Молодой человек 1988 года рождения предлагал жителям и гостям Борисова посетить фестиваль на открытом воздухе вблизи пешеходного моста, которого на самом деле не планировалось. Стоимость билетов составляла от 20 до 40 рублей, сообщили в УВД Миноблисполкома.

Борисовчанин направлял поверившим ему гражданам курьера и через него получал деньги за реализованный билет. Всего он смог завладеть деньгами более десятка борисовчан.

Граждане, которые приобрели билеты на несостоявшийся фестиваль, могут сообщить об этом по телефонам 8033 323 94 78, 80177 70 70 06, 80177 70 70 07 либо по телефону 102.