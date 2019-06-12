В Беларуси ожидаются ливни и грозы, возможен град

21 июня (пятница) утром и днем на большей части территории Беларуси ожидаются грозы, при грозах местами шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах град. В дневные часы по южной половине страны максимальная температура воздуха достигнет +30 +34. По Минску утром и днем ожидаются грозы. В связи с этим в стране объявлен оранжевый уровень опасности.

По данным Белгидромета, 22 июня ожидается облачно с прояснениями. На большей части территории республики кратковременные дожди, днем в отдельных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +15..+21°С, днем +20..+27°С, местами, преимущественно по юго-востоку +28..+33°С.

23 июня ожидается переменная облачность. Преимущественно по юго-восточной половине кратковременные дожди, местами грозы. Ветер северной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью от +11°С по северо-западу до +20°С по юго-востоку, днем +19..+26°С, по юго-востоку +27..+31°С.