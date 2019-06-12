Компенсацию Беларуси за грязную нефть определят по итогам года

Сумму компенсации за поставку загрязненной нефти по трубопроводу "Дружба" определят по итогам 2019 года. Об этом сообщил первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько накануне визита премьер-министра Дмитрия Медведева в Беларусь.

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По его словам, сумма компенсации будет учитывать как объем поставок нефти в Беларусь, так и ее транзит через белорусскую территорию, передает ТАСС.

По состоянию на 18 июня в стране находится 627 тыс. тонн загрязненной нефти, которую планируется вытеснить в России. С 1 июля планируется возобновить транспортировку нефти в Польшу и Германию страны в полном объеме, а с 4 июля – поставки кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан", который из-за грязной нефти снизил загрузку мощностей и понес убытки.