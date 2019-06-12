СК рассказал подробности ранения вокалист Neuro Dubel

Музыкант белорусской панк-группы Neuro Dubel Юрий Наумов попал с ножевым ранением в больницу. По информации Следственного комитета, в одной из квартир Минска он несколько дней мужчина вместе с молодой парой распивал спиртное. Днем 18 июня в 103 позвонила девушка с просьбой приехать к ней в квартиру для оказания медицинской помощи.

Врачи обнаружили у музыканта ножевое ранение в области живота и оказали ему необходимую помощь. Затем его доставили в больницу.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения) УК. На причастность к совершению преступления проверяют 25-летнего парня и 19-летнюю девушку, которые проживают в квартире.



Вместе с тем Юрий Наумов заявил, что ножевое ранение он причинил себе сам и на него никто не нападал.