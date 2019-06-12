В Беларуси дорожает мобильная связь

В Беларуси с 1 июля мобильные операторы МТС и velcom | A1 повышают тарифы на свои услуги. Как сообщили в обеих компаниях, увеличение стоимости большинства тарифов не должно превысить 4,3%.

Так, МТС сообщил о повышении тарифов на абонентскую плату по тарифным планам, голосовые вызовы, мобильную передачу данных и прочее. velcom | A1 также при этом обещает расширить пакет услуг, включенный в абонентскую плату: увеличить объем интернет-трафика или добавить минуты на звонки в другие сети или SMS. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby